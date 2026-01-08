Какую пенсию получают люди с инвалидностью III группы?

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту: для III группы это 50% пенсии по возрасту, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В Украине также определены минимальные размеры этих выплат. Например, в 2024 году они были такие:

для неработающих лиц с инвалидностью III группы – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью III группы – 2 093 гривны.

Однако в 2026 году один из показателей изменится, поэтому пенсии вырастут. Речь идет о размере прожиточного минимума. Размер этой выплаты для нетрудоспособных лиц составит 2 595 гривен, поэтому минимальная пенсия по инвалидности не может быть меньше этого показателя.

Какая военная пенсия по инвалидности для III группы?

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Если инвалидность приобретена в связи с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины):

III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Если инвалидность приобретена в связи с прохождением военной службы:

III группа – 40% сумм денежного обеспечения.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:

III группа – 9 478 гривен.

Какие еще виды пенсий есть в Украине?