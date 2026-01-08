Какую пенсию получают люди с инвалидностью III группы?
Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту: для III группы это 50% пенсии по возрасту, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
В Украине также определены минимальные размеры этих выплат. Например, в 2024 году они были такие:
- для неработающих лиц с инвалидностью III группы – 2 520 гривен;
- для работающих лиц с инвалидностью III группы – 2 093 гривны.
Однако в 2026 году один из показателей изменится, поэтому пенсии вырастут. Речь идет о размере прожиточного минимума. Размер этой выплаты для нетрудоспособных лиц составит 2 595 гривен, поэтому минимальная пенсия по инвалидности не может быть меньше этого показателя.
Какая военная пенсия по инвалидности для III группы?
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Если инвалидность приобретена в связи с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины):
- III группа – 60% сумм денежного обеспечения.
Если инвалидность приобретена в связи с прохождением военной службы:
- III группа – 40% сумм денежного обеспечения.
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:
- III группа – 9 478 гривен.
Какие еще виды пенсий есть в Украине?
Основной вид пенсионных выплат в Украине – пенсия по возрасту. В 2026 году для выхода на пенсию в Украине нужна минимальная продолжительность страхового стажа: 33 года для 60-летних, 23 года для 63-летних, и 15 лет для 65-летних.
Отдельные категории украинцев могут получать пенсию за выслугу лет. Она доступна для определенных профессий, таких как артисты, работники авиации, образования, здравоохранения.
Третий вид – пенсия по потере кормильца, назначаемая нетрудоспособным членам семьи умершего. Размер пенсии зависит от количества лиц, которые на нее претендуют: одному члену семьи – 50%, двум и более – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца.
Также есть частная пенсия в Украине, реализуемая через негосударственные пенсионные фонды, которые инвестируют накопленные средства в активы; участие в таких фондах является добровольным. Недостатки включают отсутствие возможности закрыть счет, ограничение взносов только в гривнах, и риски нерегулируемого дохода от инвестиций.