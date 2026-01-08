Яку пенсію отримують люди з інвалідністю ІІІ групи?

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком: для ІІІ групи це 50% пенсії за віком, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

В Україні також визначені мінімальні розміри цих виплат. Наприклад, у 2024 році вони були такі:

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІІ групи – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІІ групи – 2 093 гривні.

Проте у 2026 році один з показників зміниться, тому пенсії зростуть. Мова йде про розмір прожиткового мінімуму. Розмір цієї виплати для непрацездатних осіб становитиме 2 595 гривень, тому мінімальна пенсія по інвалідності не може бути меншою за цей показник.

Яка військова пенсія по інвалідності для ІІІ групи?

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Якщо інвалідність набута у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини):

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Якщо інвалідність набута у зв’язку з проходженням військової служби:

III група – 40% сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

ІІІ група – 9 478 гривень.

Які ще види пенсій є в Україні?