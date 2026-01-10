Як можна збільшити пенсію по інвалідності самостійно?

В Україні справді існує законний спосіб збільшити пенсію, про який знають не всі. Йдеться про перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, пише 24 Канал з посиланням на Закон України №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У багатьох випадках такий крок дозволяє отримувати вищі щомісячні виплати. Закон дозволяє це зробити пенсіонерам з інвалідністю, зокрема III групи, якщо:

до досягнення 60 років залишилося 4 – 5 років;

є достатній страховий стаж;

людина готова офіційно працювати перед зверненням до Пенсійного фонду.

Довідково: автоматично пенсію не перерахують. Перехід можливий лише за особистою заявою до Пенсійного фонду України.

А все тому, що пенсія по інвалідності та пенсія за віком розраховуються за різними формулами, тому результат може суттєво відрізнятися. Такий варіант підходить не всім: усе залежить від стажу, рівня офіційної зарплати та групи інвалідності.

Як підвищити пенсію: що для цього потрібно зробити?

Щоб скористатися цією можливістю, передусім необхідно офіційно працювати щонайменше 24 місяці до моменту подання заяви, уточнили у ПФУ. Саме цей період роботи є ключовою умовою для подальшого перерахунку виплат.

Наступний крок це звернення до Пенсійного фонду України. Пенсіонеру потрібно особисто подати заяву про перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, адже без такого звернення зміна виду пенсії не відбувається.

Важливо! Після цього залишається дочекатися нового розрахунку пенсії. Його здійснюють із урахуванням актуальної середньої заробітної плати по Україні, що в багатьох випадках і дозволяє отримати вищу суму щомісячних виплат.

Які надбавки діють до пенсії у 2026 році?