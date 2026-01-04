Хто отримає підвищену пенсію у січні?

В Україні стартував черговий перерахунок пенсій, але підвищення отримали не всі. Зростання виплат торкнулося лише тих пенсіонерів, чиї пенсії безпосередньо прив’язані до прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Цікаво Пенсії українців перерахують по-новому: на скільки відсотків проіндексують

Під перерахунок потрапили громадяни з мінімальними та максимальними пенсіями, а також ті, чиї виплати включають доплати, визначені прожитковим мінімумом, та пенсії, що залежать від мінімальної заробітної плати.

Мінімальна пенсія зросла з 2 361 до 2 595 гривень, тоді як максимальна – з 23 610 до 25 950 гривень.

Надбавки за понаднормовий стаж також збільшилися: тепер за кожен додатковий рік чоловіки отримують 25,95 гривні, жінки – 25,95 гривні за стаж понад 30 років.

Окремо перерахували пенсії, прив’язані до мінімальної зарплати: для осіб віком від 65 років, які мають необхідний стаж, мінімальна виплата тепер становить 3 458,8 гривні замість 3 200 гривень після підвищення мінімалки з 8 000 до 8 647 гривень.

Чи проіндексують виплати у 2026 році?

Період щорічного підвищення пенсій у 2026 році залишиться незмінним. Індексація відбудеться з 1 березня. Наразі точний коефіцієнт перерахунку ще не оприлюднено.

Довідково: Офіційний відсоток підвищення стане відомий у лютому, після виходу актуальної статистики щодо середнього рівня заробітних плат в Україні.

За попередніми оцінками експертів, березнева індексація може скласти приблизно 14,6%, що забезпечить помітне зростання виплат для пенсіонерів, пише OBOZ.UA. Особливо тих, чиї пенсії прив’язані до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Що буде із пенсія по інвалідності?