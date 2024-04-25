Перерасчет пенсии работающим пенсионерам: когда ожидать увеличения выплат

В апреле состоялся перерасчет выплат для работающих пенсионеров. В Минсоцполитики отметили, что таким лицам не нужно лично обращаться в соответствующие органы для осуществления перерасчета.

Когда произойдет перерасчет пенсий

В соответствии с действующим законодательством, с 1 апреля автоматически произойдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров за стаж, который был накоплен в течение последних двух лет.

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Размер пенсии зависит не только от размера заработной платы, но и от страхового стажа (то есть периода, в течение которого человек платит Единый страховой взнос – ЕСВ). Поскольку со временем – когда человек работает – страховой стаж у пенсионера увеличивается, то и размер пенсии должен также увеличиваться. Поэтому 1 апреля пенсии пенсионерам, которые работают, пересчитают,

– говорится в сообщении.

Однако выплата повышенных пенсий состоится в июне 2024 года, учитывая повышение за апрель и май месяцы.

Это связано с тем, что перерасчет возможен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за 1 квартал. А такие отчеты будут подаваться по май,

– резюмировали в Минсоцполитики.

Как получить перерасчет

Пенсионерам не нужно лично обращаться для проведения перерасчета. Дело в том, что он осуществляется автоматически на основе данных, содержащихся в Государственном реестре застрахованных лиц.

В этом году перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа состоялся для 654 тысяч работающих пенсионеров. Это около 6,2% от их общего количества (на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 10,51 миллиона пенсионеров),

– отметили в ведомстве.

Кроме того, в Министерстве социальной политики объяснили, что величину увеличения пенсии определяют для каждого пенсионера индивидуально, учитывая продолжительность страхового стажа и размер зарплаты, на основе которой рассчитывают пенсию.