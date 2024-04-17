Повезло не всем: кому не пересчитают пенсии с 1 апреля

Пенсионеров интересует вопрос, пересчитают ли их выплаты, если они проработали менее 24 месяцев с предыдущего перерасчета пенсии. Ответ на это дали в ПФУ.

Кому выплаты не пересчитают

Таким образом, автоматический перерасчет пенсии осуществляется при условии, что после назначения или предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет.

Читайте также: Новый расчет пенсии: будут ли выплаты составлять 40% от зарплаты

Соответственно, если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии пенсионер приобрел менее 24 месяцев страхового стажа, то автоматический перерасчет не происходит. В таком случае учитывается фактически приобретенный пенсионером после назначения или предыдущего перерасчета пенсии страховой стаж.

Обратите внимание! Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

Что известно о перерасчете пенсии

С 1 апреля в Украине было запланировано проведение перерасчета пенсий пожилым лицам, которые работают. Если по состоянию на 1 марта 2024 года пенсионер приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа.

С 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать, и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– отметили в ПФУ.

При этом, пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предыдущем перерасчете. Заметьте, что пенсионеры, которым будет осуществлен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы – в июне.