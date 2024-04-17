Кому виплати не перерахують

Таким чином, автоматичний перерахунок пенсії здійснюється за умови, що після призначення або попереднього перерахунку минуло не менше двох років.

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Відповідно, якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув менше як 24 місяці страхового стажу, то автоматичний перерахунок не відбувається. У такому разі враховується фактично набутий пенсіонером після призначення або попереднього перерахунку пенсії страховий стаж.

Зауважте! Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Що відомо про перерахунок пенсії

З 1 квітня в Україні було заплановано проведення перерахунку пенсій літнім особам, які працюють. Якщо станом на 1 березня 2024 року пенсіонер набув не менше 24 місяців страхового стажу, то перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу.

З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, і на 1 березня 2024 року придбали 24 місяці страхового стажу або відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки,

– зазначили у ПФУ.

При цьому, пенсія може обчислюватися з того заробітку, з урахуванням якого обчислена пенсія при її призначенні або попередньому перерахунку. Зауважте, що пенсіонери, яким буде здійснено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат і доплату за попередні місяці – в червні.