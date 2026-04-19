Украинцы могут требовать дополнительного перерасчета пенсий: как воспользоваться этим правом
- Пенсионеры в Украине могут требовать перерасчет пенсий без ожидания общей индексации, если они продолжают работать и накапливают дополнительный страховой стаж.
- Для инициирования перерасчета необходимо иметь официальную работу с уплатой ЕСВ, а также проверить данные о стаже и взносах в личном кабинете Пенсионного фонда.
В Украине ежегодно проводят перерасчет пенсий как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. В то же время в 2026 году отдельные категории могут рассчитывать на дополнительные повышения вне плановой индексации.
Кто может не ждать индексации?
Пенсия в Украине не является фиксированной величиной после назначения. Если человек продолжает работать, его выплата фактически растет вместе с ним через дополнительный страховой стаж и взносы в систему, объяснили в Пенсионном фонде.
Именно это открывает возможность для перерасчета без ожидания общей индексации. В 2026 году механика остается прогнозируемой: право на повышение возникает или после накопления 24 месяцев нового стажа, или после завершения двухлетнего периода с момента назначения или предыдущего пересмотра.
Даже если за это время не удалось набрать полные два года стажа, перерасчет все равно возможен, просто по менее сильной формуле. В практике это означает меньшую надбавку, но не нулевую.
Почему не всегда стоит ждать автоматического перерасчета?
Система работает по календарю, а не под конкретного человека. Автоматический пересмотр обычно происходит раз в год, и если право на перерасчет возникает после контрольной даты, повышение фактически откладывается еще на год, уточнили ПФУ.
Именно здесь и появляется пространство для действия. Закон позволяет не подстраиваться под график, а инициировать пересмотр самостоятельно. После того как выполнены условия, можно обратиться в Пенсионный фонд и зафиксировать новый размер выплат сразу.
По сути, это способ не дарить системе несколько месяцев своих денег.
Как формируется новый размер пенсии?
Перерасчет, вместе с этим, это не формальная процедура, а новый расчет на основе обновленных данных. Ключевую роль играют не только годы работы, но и финансовое наполнение этого стажа.
Учитывается:
- сколько месяцев стажа прибавилось после выхода на пенсию;
- какой уровень зарплаты был в этот период;
- включается в формулу только стаж, или также обновленный заработок.
Поэтому результат всегда индивидуален. У кого-то это несколько сотен гривен, у кого-то будет ощутимо повышение, ведь разницу формирует именно объем уплаченного ЕСВ.
На что обратить внимание перед подачей заявления на перерасчет?
Есть несколько моментов, которые определяют, будет ли перерасчет вообще:
- работа должна быть официальной, с уплатой ЕСВ;
- должно наступить право на пересмотр (24 месяца стажа или два года из предыдущего расчета);
- данные о стаже и взносах должны отразиться в реестрах.
Перед обращением стоит проверить эти показатели в личном кабинете Пенсионного фонда. Это позволяет не действовать вслепую, а понимать, какой эффект даст перерасчет и стоит ли запускать его уже сейчас.
На сколько выросли пенсии в 2026 году?
С 1 марта 2026 года в Украине состоялась ежегодная индексация пенсий, соответственно выплаты повысили на 12,1%. Перерасчет охватил большинство пенсионеров и стал ключевым этапом обновления их доходов в этом году.
В среднем повышение составило около 649 гривен, что подняло средний размер пенсии до более 7 100 гривен. Фактическая сумма доплаты отличается в зависимости от индивидуальных параметров, вроде стажа, заработка и предыдущего размера выплат.