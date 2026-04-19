Украинцы могут требовать дополнительного перерасчета пенсий: как воспользоваться этим правом

В Украине ежегодно проводят перерасчет пенсий как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. В то же время в 2026 году отдельные категории могут рассчитывать на дополнительные повышения вне плановой индексации.

Кто может не ждать индексации?

Пенсия в Украине не является фиксированной величиной после назначения. Если человек продолжает работать, его выплата фактически растет вместе с ним через дополнительный страховой стаж и взносы в систему, объяснили в Пенсионном фонде.

Именно это открывает возможность для перерасчета без ожидания общей индексации. В 2026 году механика остается прогнозируемой: право на повышение возникает или после накопления 24 месяцев нового стажа, или после завершения двухлетнего периода с момента назначения или предыдущего пересмотра.

Даже если за это время не удалось набрать полные два года стажа, перерасчет все равно возможен, просто по менее сильной формуле. В практике это означает меньшую надбавку, но не нулевую.

Почему не всегда стоит ждать автоматического перерасчета?

Система работает по календарю, а не под конкретного человека. Автоматический пересмотр обычно происходит раз в год, и если право на перерасчет возникает после контрольной даты, повышение фактически откладывается еще на год, уточнили ПФУ.

Именно здесь и появляется пространство для действия. Закон позволяет не подстраиваться под график, а инициировать пересмотр самостоятельно. После того как выполнены условия, можно обратиться в Пенсионный фонд и зафиксировать новый размер выплат сразу.

По сути, это способ не дарить системе несколько месяцев своих денег.

Как формируется новый размер пенсии?

Перерасчет, вместе с этим, это не формальная процедура, а новый расчет на основе обновленных данных. Ключевую роль играют не только годы работы, но и финансовое наполнение этого стажа.

Учитывается:

сколько месяцев стажа прибавилось после выхода на пенсию;

какой уровень зарплаты был в этот период;

включается в формулу только стаж, или также обновленный заработок.

Поэтому результат всегда индивидуален. У кого-то это несколько сотен гривен, у кого-то будет ощутимо повышение, ведь разницу формирует именно объем уплаченного ЕСВ.

На что обратить внимание перед подачей заявления на перерасчет?

Есть несколько моментов, которые определяют, будет ли перерасчет вообще:

работа должна быть официальной, с уплатой ЕСВ;

должно наступить право на пересмотр (24 месяца стажа или два года из предыдущего расчета);

данные о стаже и взносах должны отразиться в реестрах.

Перед обращением стоит проверить эти показатели в личном кабинете Пенсионного фонда. Это позволяет не действовать вслепую, а понимать, какой эффект даст перерасчет и стоит ли запускать его уже сейчас.

