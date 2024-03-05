Индексация пенсий: кому не ждать роста выплат в марте

Планово пенсионная индексация должна была начаться с 1 марта. Однако, в результате этого перерасчета не у всех пенсионеров вырастут выплаты.

Какой будет нынешняя индексация в этом году

Сообщается, что коэффициент нынешней индексации – 1,079. То есть, минимальное увеличение составит 100 гривен. При этом, максимальный рост пенсии должен быть – 1 577 гривен.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что индексации будет касаться более 10 миллионов пенсионеров. При этом, 9,5 миллионов из них гражданские, 600 тысяч – граждане, принадлежащих к силовым ведомствам и 100 тысяч – чернобыльцы.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривен, а средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен.

Отдельно Шмыгаль отметил, что с 1 апреля также будут расти пенсии. Речь идет о более 600 тысячах работающих пенсионеров.

У кого не вырастет пенсия

Перерасчет обойдет специальные пенсии, которые получают судьи и прокуроры. Также не почувствуют повышения те, кто вышел на заслуженный отдых в течение последних 3 лет.

Не будет ощутимый рост и для тех, чьи выплаты меньше минимальных. Так происходит, поскольку этим пенсионерам искусственно повышают выплаты до гарантированного размера, благодаря специальной надбавке.

После индексации такая доплата будет аннулирована. А сама надбавка компенсирована перерасчетом. То есть, фактически, рост пенсии есть, однако, он не ощутим.

Индексируются пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно.