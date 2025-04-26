Когда будет надбавка к пенсии работающим пенсионерам

В апреле состоялся автоматический перерасчет выплат работающих пенсионеров. Однако, пенсии выросли не у всех.

У кого изменится апрельская пенсия

Право на перерасчет определяется количеством приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Рада ответила состоится ли раскрытие банковской тайны в этом году

Обратите внимание! Данные берутся на февраль текущего года, когда происходит перерасчет.

Перерасчет проведен с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или – в случае целесообразности с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии,

– сообщает ПФУ.

Перерасчет проводится именно для официально работающих пенсионеров. То есть тех, за которых платили ЕСВ.

Важно! Указанный перерасчет происходит после приобретения не менее двух новых лет стажа.

Пенсионеры, которые получают пенсию по выслуге лет, также могут претендовать на доплату за новоприобретенный стаж. Для этого указанным лицам нужно:

достичь пенсионного возраста;

продолжать работать.

Обратите внимание! Перечисленные выплаты поступят украинцам уже в апреле. Их предоставят с 4 по 25 число, как и обычно.