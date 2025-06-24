Перерасчет пенсий будет отменен: какое решение может принять правительство

Минсоцполитики внесло законопроект об изменении порядка перерасчета и индексации пенсии для некоторых категорий лиц. Решение еще не принято, пока что, оно лишь подлежит рассмотрению.

Для кого изменится порядок увеличения пенсии

Этим законопроектом хотят отменить перерасчет военных пенсий, который происходит из-за увеличения денежного обеспечения военнослужащих, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Обратите внимание! В прошлом году уже были попытки отменить перерасчет военных пенсий. Однако тогда нововведения не были утверждены.

Эксперт Сергей Коробкин отмечает, что действующая норма довольно плохо выполняется. А изменения, которые хочет ввести правительство, позволят убрать некоторые статьи из закона о пенсионном обеспечении, а часть "хитро переписать".

Коробкин уточняет, что сейчас военные пенсионеры имеют право на:

ежегодную индексацию;

а также – перерасчет пенсионной выплаты из-за изменения денежного обеспечения.

Сергей Коробкин Эксперт по пенсионным вопросам Индексация и перерасчет в таком случае – это совсем разные вещи, получается один из видов повышения просто отменяют. Однако в пояснительной записке к проекту это цинично называют: "пересмотреть механизм проведения перерасчетов пенсий, сделав его действенным и предсказуемым". По факту в правительстве хотят сэкономить.

Эксперт уточняет, что при принятии этого законопроекта, военные, фактически, будут иметь право только на индексацию. Но называться она будет "перерасчет".

Чиновники считают, что условия прохождения службы до начала АТО или до полномасштабного вторжения отличаются, поскольку они предусматривают выполнение различных задач. Поэтому не может применяться одинаковый подход к пенсионному обеспечению, в частности к перерасчету пенсий, назначенных ранее,

– говорит Коробкин.

Как говорит Коробкин, принятие этого решения будет способствовать искусственному разделению военных на две основные категории: