Ежегодно в Украине проводят индексацию пенсии. У большинства украинцев размер выплат увеличивается, однако иногда пенсия после индексации в марте может стать меньше.

Почему пенсия после перерасчета может уменьшиться?

Перерасчет пенсии – это процедура изменения размера назначенной пенсии с учетом документов о возрасте, страховой стаж, заработную плату (доход), сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Массовые перерасчеты осуществляют с 1 марта ежегодно в связи с увеличением:

показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, который учитывается для исчисления пенсии;

размера минимальной заработной платы;

размера прожиточного минимума.

Перерасчет пенсий каждые два года для работающих пенсионеров учитывает еще и уровень заработной платы. Поэтому если с момента предыдущего перерасчета пенсионер зарабатывал меньше, чем до текущего перерасчета, это может привести к незначительному уменьшению выплат,

