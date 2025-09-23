Индексация пенсий: почему после перерасчета размер выплат может уменьшиться
- Ежегодная индексация пенсий в Украине может иногда привести к уменьшению выплат.
- Уменьшение может произойти, если во время перерасчета учитывается, что пенсионер зарабатывал меньше после предыдущего перерасчета.
Ежегодно в Украине проводят индексацию пенсии. У большинства украинцев размер выплат увеличивается, однако иногда пенсия после индексации в марте может стать меньше.
Почему пенсия после перерасчета может уменьшиться?
Перерасчет пенсии – это процедура изменения размера назначенной пенсии с учетом документов о возрасте, страховой стаж, заработную плату (доход), сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Массовые перерасчеты осуществляют с 1 марта ежегодно в связи с увеличением:
- показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, который учитывается для исчисления пенсии;
- размера минимальной заработной платы;
- размера прожиточного минимума.
Перерасчет пенсий каждые два года для работающих пенсионеров учитывает еще и уровень заработной платы. Поэтому если с момента предыдущего перерасчета пенсионер зарабатывал меньше, чем до текущего перерасчета, это может привести к незначительному уменьшению выплат,
Какая минимальная, максимальная и средняя пенсия в Украине?
В марте 2025 года минимальная пенсия выросла с 3 370 до 3 758 гривен для пенсионеров старше 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж. Для пенсионеров бер полного стажа сумма выплаты составляет 2 361 гривна.
По состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия в Украине составляла 6 410,20 гривен, но более половины пенсионеров получают менее 5 тысяч гривен. Еще 29% имеют выплаты от 5 до 10 тысяч гривен и только 14,8% – более 10 тысяч гривен.
Максимальная пенсия зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и равна четырехкратному размеру выплаты. Это означает, что максимально пенсионер или пенсионерка может получать 23 610 гривен.