Індексація пенсій: чому після перерахунку розмір виплат може зменшитися
- Щорічна індексація пенсій в Україні може іноді призвести до зменшення виплат.
- Зменшення може статися, якщо під час перерахунку враховується, що пенсіонер заробляв менше після попереднього перерахунку.
Щороку в Україні проводять індексацію пенсії. У більшості українців розмір виплат збільшується, проте інколи пенсія після індексації в березні може стати меншою.
Чому пенсія після перерахунку може зменшитися?
Перерахунок пенсії – це процедура зміни розміру призначеної пенсії з урахуванням документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід), повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Масові перерахунки здійснюють з 1 березня щороку у зв’язку зі збільшенням:
- показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії;
- розміру мінімальної заробітної плати;
- розміру прожиткового мінімуму.
Перерахунок пенсій кожні два роки для працюючих пенсіонерів враховує ще й рівень заробітної плати. Тому якщо з моменту попереднього перерахунку пенсіонер заробляв менше, ніж до поточного перерахунку, це може призвести до незначного зменшення виплат,
Яка мінімальна, максимальна й середня пенсія в Україні?
У березні 2025 року мінімальна пенсія зросла з 3 370 до 3 758 гривень для пенсіонерів старше 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж. Для пенсіонерів бер повного стажу сума виплати становить 2 361 гривня.
Станом на 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні становила 6 410,20 гривень, але понад половина пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень. Ще 29% мають виплати від 5 до 10 тисяч гривень і тільки 14,8% – понад 10 тисяч гривень.
Максимальна пенсія залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб й дорівнює чотирикратному розміру виплати. Це означає, що максимально пенсіонер або пенсіонерка може отримувати 23 610 гривень.