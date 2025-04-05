Кто из пенсионеров автоматически получит повышение выплат автоматически

С 1 апреля Пенсионный фонд Украины автоматически пересчитает выплаты работающим пенсионерам. Обращаться в ПФУ для получения больших выплат не нужно.

Кому пересчитают пенсии

Повышение получат пенсионеры, которые после назначения или последнего перерасчета продолжали работать и на 1 марта 2025 года имеют не менее 24 месяцев страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Также пересмотр пенсий будет касаться тех, кто имеет меньший стаж, но с момента предыдущего перерасчета прошло два года.

Если на 1 марта 2025 года пенсионер имеет не менее 24 месяцев страхового стажа, его выплаты будут пересчитаны с учетом этого стажа. Пенсия может остаться на основе предыдущего заработка или учитывать новый доход, полученный после назначения или предыдущего перерасчета, если это будет выгоднее.

Для тех, кто имеет менее 24 месяцев страхового стажа с момента последнего перерасчета, повышение произойдет не ранее чем через два года после предыдущего пересмотра, с учетом только нового стажа.

Обратите внимание! Также в 2025 году стартует очередной этап пенсионной реформы, предусматривающий введение накопительной пенсионной системы. Эксперты предостерегают о потенциальных рисках для граждан. Кроме того, растут требования к страховому стажу, необходимого для выхода на пенсию по возрасту.