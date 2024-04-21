Индексация пенсий летом: почему вырастут пенсии в июне

В марте состоялась масштабная индексация пенсий. Благодаря этому, выросли выплаты большинства пенсионеров.

Почему вырастут выплаты в июне

В июне не запланировано индексаций и перерасчетов. Однако, выплаты некоторых пенсионеров все равно вырастут.

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Речь идет о тех лицах, которые достигнут возраста 70, 75 или 80 лет. Таким гражданам начислят доплату по возрасту. Сейчас размер этой надбавки такой:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Надбавка по возрасту предоставляется при условии, что общая пенсионная выплата пенсионера меньше 10 340,35 гривен. Доплата начисляется автоматически, она добавляется к основному размеру пенсий.

Какие пенсии имеют украинцы в 2024 году

ПФУ сообщил, что по состоянию на 1 апреля 2024 года пенсионные выплаты более 10 000 гривен имеют 12,1% пенсионеров. При этом, наименьшие пенсии – до 3 тысяч гривен получают 26,8% лиц.

Остальные пенсионеры имеют такие выплаты: