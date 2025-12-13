Новый год начнется с надбавок: кому пересчитают пенсию с января
- С января 2026 года в Украине увеличится минимальная пенсия с 2 361 до 2 595 гривен, а максимальная с 23 610 до 25 950 гривен.
- Надбавки получат ветераны, пенсионеры с особыми заслугами и те, кто имеет сверхурочный стаж, в связи с повышением прожиточного минимума.
Уже с первых дней нового года пенсионеров ждут изменения в выплатах. При этом, повышение будет проведено автоматически без необходимости обращения в Пенсионный фонд Украины.
У кого вырастет пенсия с 2026 года?
С начала 2026 года часть украинских пенсионеров получит повышенные выплаты. С января растет прожиточный минимум, а вместе с ним все надбавки, привязаны к этому показателю, пишет 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию.
Именно поэтому больше всего перерасчетов коснется тех категорий, чьи пенсии или доплаты формируются в процентах от прожиточного минимума. Так, минимальная пенсия увеличится с 2 361 до 2 595 гривен, а максимальная с 23 610 до 25 950 гривен.
Заметьте! Автоматически вырастут и выплаты ветеранам: надбавки к основной пенсии для них составляют от 10% до 50% прожиточного минимума, в зависимости от статуса.
Кто еще получит повышение пенсии дополнительно?
Пенсионеры с особыми заслугами также увидят надбавку: их выплата исчисляется в пределах 20 – 40% прожиточного минимума, а отдельная доплата за выдающиеся заслуги перед Родиной равна 70% этого показателя.
Интересно! Всего в госбюджете на пенсионные выплаты заложено 1,27 триллиона гривен, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Небольшое, но гарантированное повышение получат также те, кто имеет сверхурочный стаж. За каждый "лишний" год добавляется 1% от основного размера пенсии, но не более чем 1% от минимальной. Поэтому максимальная доплата вырастет с 23,61 до 25,95 гривны надбавка хоть и символическая, но растет вместе с показателями.
Важно! Изменится и размер выплаты почетным донорам, которая составляет 10% прожиточного минимума на одного человека. После повышения этого показателя с 2 920 до 3 209 гривен их ежемесячная надбавка увеличится до 320,9 гривны.
Что известно о прожиточном минимуме в 2026 году?
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с нового года вырастет до 3 328 гривен, а для людей, утративших трудоспособность до 2 595 гривен.
В Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы также указано прогноз, согласно которому минимальная пенсия будет продолжать поэтапно расти в ближайшие годы.