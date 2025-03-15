Ко вниманию пенсионеров: пенсия в апреле вырастет не у всех

В апреле запланирован перерасчет пенсий некоторых работающих пенсионеров. Их выплаты вырастут на разную сумму.

Что известно о перерасчете пенсий в апреле

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров будет происходить в автоматическом режиме, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Изменения почувствуют лица, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 2 лет страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Перерасчет произойдет и для тех, кто имеет менее 24 месяцев нового стажа. При условии, что после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло минимум 2 года.

Действие этой части не распространяется на пенсионеров, которым назначена пенсия за выслугу лет на условиях, предусмотренных Законом Украины "О пенсионном обеспечении", и которые не достигли возраста, установленного статьей 26 настоящего Закона, а именно 60 лет,

– отмечает ПФУ.

При проведении перерасчета, берется страховой стаж приобретенный на 1 марта текущего года.

Обратите внимание! Некоторые пенсионеры могут не почувствовать увеличение выплат. Речь идет о тех лицах, которые имеют выплаты, что "дотягиваются" до минимального размера.