ВПЛ могут лишить выплат: кто в группе риска
Источник:Укринформ
ВПЛ, находящиеся за границей сверх установленного промежутка времени, могут потерять свои ежемесячные выплаты. Их сочтут не внутренними, а внешними переселенцами.
Почему ВПЛ могут лишить выплат
Если переселенец находится за границей 45 дней, ему перестанут выплачивать пособие.
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Если человек более 45 дней совокупно находится за границей, то выходит, что он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется именно на тех, кто внутренне перемещенными лицами.
Однако есть основания по которым такое длительное пребывание за границей оправдано и выплаты сохранятся:
- лечение;
- стажировка;
- командировки и т.д.
Однако, если в государственных реестрах ошибочная информация, или лицо уже вернулось из-за границы, то оно может уточнить эту информацию в органах социальной защиты и таким образом выплаты продолжатся,
– добавила она.
По ее словам, у государства есть исчерпывающая информация о продолжительности пребывания украинцев за рубежом.
Кто еще может потерять выплаты
С 1 сентября выплаты прекратят для тех, кто может совершать крупные покупки самостоятельно:
- приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны);
- приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);
- имеют на депозитном банковском счете денежные средства общей суммой более 100 тысяч гривен;
- приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тысяч гривен;
- имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.