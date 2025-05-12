Какую сумму средств можно переводить с карты на карту

В 2025 году в Украине действуют обновленные правила относительно переводов между банковскими картами. С 1 апреля 2025 года Национальный банк Украины отменил лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов между картами физических лиц.

Сколько можно переводить с карты на карту

Несмотря на отмену общего лимита, банки могут устанавливать собственные ограничения на переводы, в зависимости от уровня риска клиента, передает 24 Канал со ссылкой на

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С 1 июня 2025 года НБУ вернет лимит на денежные переводы для клиентов со средним и низким уровнем риска, но снизят его со 150 до 100 тысяч гривен в месяц.

Это касается и карточных переводов, и платежей через IBAN. Для клиентов с высоким риском лимит останется на уровне 50 тысяч. Ограничения не действуют для тех, кто имеет подтвержденные доходы, например, зарплатных клиентов.

Какие переводы облагаются налогом:

Подарки от близких родственников. Переводы от родственников первой и второй степени родства (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки) не облагаются налогом, независимо от суммы.

Переводы от родственников первой и второй степени родства (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки) не облагаются налогом, независимо от суммы. Подарки от других лиц. Подарки от лиц, которые не являются близкими родственниками, облагаются налогом по ставке 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора.

Подарки от лиц, которые не являются близкими родственниками, облагаются налогом по ставке 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора. Подарки от нерезидентов. Если подарок поступает от нерезидента, применяется ставка 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Необлагаемая сумма. В 2025 году не облагаются подарки в неденежной форме стоимостью до 2 000 гривен (25% от минимальной заработной платы, которая составляет 8 000 гривен).

Обратите внимание! Регулярные переводы крупных сумм или переводы от нескольких лиц могут привлечь внимание банка и налоговой службы.