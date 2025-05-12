Какую сумму средств можно переводить с карты на карту
- С 1 апреля 2025 года НБУ отменил лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов между картами физических лиц, но банки могут устанавливать собственные ограничения.
- С 1 июня 2025 года НБУ установит лимит в 100 тысяч гривен в месяц для клиентов со средним и низким уровнем риска, а для клиентов с высоким риском останется лимит в 50 тысяч гривен.
В 2025 году в Украине действуют обновленные правила относительно переводов между банковскими картами. С 1 апреля 2025 года Национальный банк Украины отменил лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов между картами физических лиц.
Сколько можно переводить с карты на карту
Несмотря на отмену общего лимита, банки могут устанавливать собственные ограничения на переводы, в зависимости от уровня риска клиента, передает 24 Канал со ссылкой на
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С 1 июня 2025 года НБУ вернет лимит на денежные переводы для клиентов со средним и низким уровнем риска, но снизят его со 150 до 100 тысяч гривен в месяц.
Это касается и карточных переводов, и платежей через IBAN. Для клиентов с высоким риском лимит останется на уровне 50 тысяч. Ограничения не действуют для тех, кто имеет подтвержденные доходы, например, зарплатных клиентов.
Какие переводы облагаются налогом:
- Подарки от близких родственников. Переводы от родственников первой и второй степени родства (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки) не облагаются налогом, независимо от суммы.
- Подарки от других лиц. Подарки от лиц, которые не являются близкими родственниками, облагаются налогом по ставке 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора.
Подарки от нерезидентов. Если подарок поступает от нерезидента, применяется ставка 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.
Необлагаемая сумма. В 2025 году не облагаются подарки в неденежной форме стоимостью до 2 000 гривен (25% от минимальной заработной платы, которая составляет 8 000 гривен).
Обратите внимание! Регулярные переводы крупных сумм или переводы от нескольких лиц могут привлечь внимание банка и налоговой службы.