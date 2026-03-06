Перевозчики Львова хотят повысить тарифы: что будет с ценами на проезд в городе

Львовские перевозчики хотят повысить стоимость поездок из-за роста цен на топливо. Однако в горсовете пока ищут выгодный варинат для всех категорий, в частности могут ограничить некоторые льготы.

Что будет со стоимостью проезда во Львове?

О том, могут ли повысить цену на проезд, говорится в сообщении Львовского городского совета.

5 марта, в четверг, в горсовет обратились перевозчики с требованием пересмотреть тарифы на проезд. По предложению нужно добавить 10 гривен за поездку к нынешней стоимости.

В городском совете говорят, что есть 2 варианта решения:

повысить тариф на проезд;

временно менять некоторые правила работы е-билета, чтобы компенсировать расходы перевозчиков без поднятия цены для пассажиров.

В то же время в регионе рассматривают временное приостановление бесплатных пересадок.

Обратите внимание! Каждая пятая поездка во Львове с ЛеоКарт – пересадочная. То есть она не оплачивается. Это означает, что перевозчики недополучают средства.

В частности рассматривают вариант по урегулированию оплаты льготного проезда. В городе 14% поездок по сниженным тарифам принадлежат людям, проживающих в общине. То есть Львов "дарит" средства на бесплатный проезд для большего количества людей, чем предполагается.

Обратите внимание! Если такой вариант с ограничением льгот применят – он не будет касаться ветеранов войны, людей с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших и детей из других общин, которые учатся во львовских школах.

Сейчас вопрос рассматривают и ищут самый выгодный вариант для всех категорий. Пока окончательное решение не приняли – для пассажиров никаких изменений нет.

Почему резко выросли цены на топливо в Украине?

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в ряде стран фиксируют рекордные цены на бензин. На АЗС – очереди, люди пытаются купить топливо по "дешевым" ценам, ведь показатель стоимости продолжает расти.

Многие сетуют на повышение мировых цен на нефть, из-за чего растет и цена горючего. Однако в комментарии для Фактов экономист Олег Пендзин отметил, что ситуация на АЗС Украины похожа на сговор, ведь рост цен на нефтепродукты обычно отстает от повышения цены на нефть минимум на 20 дней.

Если бы цена на нефть поднялась, то на заправках мы бы увидели повышение позже, к тому же оно было бы разным в разных сетях, в зависимости от объемов закупок и партий,

– сказал Пендзин.

В частности экономист отметил, что в ситуацию должен вмешаться Антимонопольный комитет. Ведь цены на АЗС повышаются очень быстро и аналогично с другими сетями. А еще в одинаковое время – чего быть не может. Поэтому нужна проверка.

Что еще известно о ценах на топливо в Украине?