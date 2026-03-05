Рост стоимости топлива для потребителей является результатом геополитических шоков. Повлияли ли на повышение цен в Украине сети АЗК, должен выяснить Антимонопольный комитет Украины. Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Почему цены на топливо стремительно растут?

Мировые рынки реагируют на начало операции США и Израиля в Иране 28 февраля ростом котировок на нефть и нефтепродукты. По мнению Василия Фурмана, повышение цен на топливо является следствием войны на Ближнем Востоке. Подобную ситуацию с подорожанием можно наблюдать также во Франции, Польше, Соединенных Штатах Америки.

Рост цен на бензин в Украине имеет прежде всего глобальные причины. Первая причина – это резкий рост мировых цен на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Все мы читаем о том, что росла цена. В первые дни плюс 20%, а газ на еще больший процент вырос. То есть это очень мощный рост и мы надеемся, что война на Ближнем Востоке быстро закончится, и таким же образом быстро уменьшится цена на нефть в мире,

– говорит Василий Фурман.

Напомним: Антимонопольный комитет Украины начал проверку роста цен на бензин и дизель. Операторы рынка должны будут предоставить объяснения причин подорожания топлива.

Второй причиной эксперт называет реакцию рынков на риск нарушения транспортировки нефти через Ормузский пролив, ведь через него проходит около 20% мировых поставок нефти. Из-за его блокировки сотни танкеров стоят на якоре.

Третьей причиной является то, что Украина практически полностью импортирует горючее, поэтому внутренний рынок очень быстро чувствует глобальные ценовые колебания.

Важно подчеркнуть в этом вопросе то, что ситуация сегодня не является критической, на мой взгляд. Украинский рынок топлива после 2022 года значительно диверсифицирован. Поставки идут из стран Европейского Союза через различные логистические маршруты, поэтому риска дефицита топлива сейчас нет,

– отмечает эксперт.

По словам Василия Фурмана, сейчас мы, вероятно, являются свидетелями временного ценового всплеска, который будет зависеть от того, перерастет ли конфликт в Иране в масштабную войну. Поэтому чем боевые действия на Ближнем Востоке закончатся, тем быстрее пойдут на спад цены на топливно-мастерские материалы. И, как следствие, меньшим будет ее влияние на макроэкономические показатели в Украине и других государствах мира.

Заметьте! В начале марта президент США Дональд Трамп заявлял, что операция США в Иране может длиться около четырех недель.

Как изменились цены на топливо 5 марта?

По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", средние цены на топливо на АЗС 5 марта продолжили расти и на 13:18 составили:

Бензин А-95 премиум – 72,30 гривны за литр ( +63 копейки по сравнению с 4 марта);

по сравнению с 4 марта); Бензин А-95 – 68,28 гривны за литр ( +1,08 гривны против 4 марта);

против 4 марта); Бензин А-92 – 65,51 гривны за литр ( +1,73 гривны против 4 марта);

против 4 марта); Дизельное топливо – 68,95 гривны за литр ( +1,55 гривны против 4 марта);

против 4 марта); Газ автомобильный – 40,23 гривны за литр (+26 копеек против 4 марта).

Важно! Рост цен и неопределенность относительно дальнейшей ситуации спровоцировали большие очереди на АЗС. В сетях уверяют, что Украине не грозит дефицит горючего.

Как объяснили рост цен на топливо украинские сети АЗК?