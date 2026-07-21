По 650 гривен от государства: кому ПФУ перечислит средства уже в августе

Не все пенсионеры знают, что могут получать дополнительные выплаты от государства. Для отдельных категорий граждан предусмотрена ежемесячная доплата, которая в 2026 году выросла до 650 гривен.

Какие украинцы могут получать доплату в размере 650 грн к пенсии?

Украинцы, имеющие статус участника боевых действий (УБД), могут рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсии. Такое право предусмотрено статьей 115 Закона Украины № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для этой категории пенсионеров государство предусмотрело несколько видов финансовой поддержки. В частности, они могут получать:

ежемесячную доплату в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

ежемесячную целевую денежную помощь на проживание;

государственную адресную помощь, если общий размер пенсионной выплаты после всех доплат и индексации не достигает установленного минимального уровня.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос до 2 595 гривен, поэтому размер ежемесячной доплаты для участников боевых действий составляет 648,75 гривен (примерно 650 гривен). Доплату Пенсионный фонд назначает автоматически при оформлении пенсии по возрасту. Дополнительно обращаться для ее начисления не требуется.

Кроме того, в этом году для участников боевых действий установлен гарантированный минимальный размер пенсионной выплаты – не менее 6 197 гривен в месяц.

Что еще предусмотрено в отношении льгот для участников боевых действий?

Помимо дополнительных выплат, участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно, если соответствуют требованиям по возрасту и страховому стажу. Право на досрочную пенсию имеют:

мужчины по достижении 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа;

женщины после достижения 50 лет, если у них не менее 20 лет страхового стажа.

Размер пенсии определяется индивидуально. Он зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Также закон позволяет военным пенсионерам, вновь проходящим службу, одновременно получать пенсию и денежное довольствие. После окончательного увольнения размер пенсии может быть пересмотрен с учетом дополнительного периода службы.

Стоит отметить, что участники боевых действий имеют право не только на доплаты к пенсии, но и на ряд других специальных льгот, предусмотренных законодательством. Среди них – возможность досрочного выхода на пенсию и льготы в различных сферах социального обеспечения.