Які українці можуть отримувати доплату 650 грн до пенсії?

Українці, які мають статус учасника бойових дій (УБД), можуть розраховувати на додаткові виплати до пенсії. Таке право передбачене статтею 115 Закону України №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для цієї категорії пенсіонерів держава передбачила кілька видів фінансової підтримки. Зокрема, вони можуть отримувати:

щомісячну доплату у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

щомісячну цільову грошову допомогу на прожиття;

державну адресну допомогу, якщо загальний розмір пенсійної виплати після всіх доплат та індексації не досягає встановленого мінімального рівня.

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс до 2 595 гривень, тому розмір щомісячної доплати для учасників бойових дій становить 648,75 гривні (приблизно 650 гривень). Доплату Пенсійний фонд призначає автоматично під час оформлення пенсії за віком. Додатково звертатися для її нарахування не потрібно.

Крім того, цього року для учасників бойових дій встановили гарантований мінімальний розмір пенсійної виплати – не менше 6 197 гривень на місяць.

Які ще пільги передбачені для учасників бойових дій?

Окрім додаткових виплат, учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково, якщо виконують вимоги щодо віку та страхового стажу. Право на дострокову пенсію мають:

чоловіки після досягнення 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу;

жінки після досягнення 50 років, якщо мають не менше 20 років страхового стажу.

Розмір пенсії визначають індивідуально. Він залежить від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

Також закон дозволяє військовим пенсіонерам, які знову проходять службу, одночасно отримувати пенсію та грошове забезпечення. Після остаточного звільнення розмір пенсії можуть переглянути з урахуванням додаткового періоду служби.

Варто зазначити, що учасники бойових дій мають право не лише на доплати до пенсії, а й на низку інших спеціальних пільг, передбачених законодавством. Серед них є можливість дострокового виходу на пенсію та пільги у різних сферах соціального забезпечення.