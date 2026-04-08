Трамп рассказал свою идею по Ормузскому проливу: что хочет сделать президент США

Президент США Дональд Трамп заявил в среду утром в интервью, Вашингтон может рассмотреть создание "совместного предприятия" с Ираном. Таким образом, будет происходить обеспечение безопасности Ормузского пролива.

Что Трамп хочет сделать с Ормузским проливом?

Эти слова прозвучали после объявления во вторник двухнедельного перемирия, о чем сообщает ABC News.

Читайте также Несмотря на перемирие в Иране, топливо снова дорожает: что происходит на АЗС в Украине

Дональд Трамп Президент США Мы думаем сделать это как совместное предприятие. Это способ ее обезопасить – а также обезопасить от многих других.

Таким образом Трамп ответил на вопрос, позволит ли он Тегерану взимать плату за транзит судов через эту стратегическую водную артерию. В частности он сказал, что это "прекрасная вещь".

Американский президент также заявил, что не позволит Ирану сохранить возможности по обогащению урана. И это несмотря на неоднократные утверждения Тегерана о том, что он не откажется от этого права.

Никакого обогащения не будет,

– сказал Дональд Трамп.

По словам американского лидера, американские силы в регионе также не будут выведены, намекая, что они останутся для обеспечения выполнения любой будущей сделки. Он добавил, что ожидает начала мирных переговоров в пятницу и их быстрого продвижения.

Заметьте! Президент также подтвердил, что Китай сыграл ключевую роль во взаимодействии с иранской стороной.

Что еще следует знать о ситуации с Ормузским проливом?

План перемирия между Ираном и США предусматривает предоставление Ирану и Оману права взимать пошлину с судов, проходящих через Ормузский пролив. Об этом сообщили в Associated Press.

Иран использует деньги на восстановление страны.

На что потратит средства Оман – пока не известно.

Обратите внимание! В то же время Трамп заявил, что в течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен при координации с вооруженными силами Ирана.

Что еще известно о текущей ситуации?