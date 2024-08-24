Отменили ли в Украине плату за доставку газа

Украинцы платят не только за потребленный газ, но и за его транспортировку, что отражается в двух отдельных счетах. Однако, некоторые граждане могут избежать этих расходов.

Кто может не платить за доставку газа

В Украине почти все потребители газа обязаны оплачивать его доставку: сейчас тариф варьируется от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр. Однако, потребители, которые не использовали газ из-за частичного или полного отключения в течение прошлого года – могут быть освобождены от оплаты за его транспортировку.

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Благодаря отключениям газа потребители могли использовать минимум газа или вообще обходиться без него. В будущем стоимость транспортировки газа будет рассчитываться исключительно за фактически потребленный газ и не опломбированное оборудование.