"Космические" платежки за газ: в Нафтогазе объяснили, почему случаются переплаты
Источник:"Нафтогаз"
В "Нафтогазе" объяснили украинским потребителям о том, как формируются счета для оплаты. А также сообщили, благодаря чему можно получить корректные суммы в платежках и избежать переплат.
Почему бывают "космические" суммы в платежках за газ
В Нафтогазе напомнили, что пользователи обязаны правильно передавать показания газовых счетчиков. Это нужно для того, чтобы получать корректные суммы в счетах за доставку и потребленный газ.
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Если же потребитель пренебрегает этой обязанностью, то начисление рассчитывается на основе средних показаний за предыдущие месяцы, что провоцирует потом "космические" суммы в платежках.Важно! Правильность сумм к оплате будет сохраняться, если передавать показания счетчика вовремя – с 1 по 5 число каждого месяца.
При этом, в компании отмечают, что передать показания счетчика можно несколькими простыми способами:
- внести на сайте Нафтогаза,
- написать в чате своего облгаза,
- позвонить в контакт-центр облгаза.
Как формируется счет за газ
Пресс-служба Нафтогаза также разъяснила, как рассчитывается и сумма, которую должен оплатить клиент. Таким образом, расчет проводится в несколько этапов:
Начальный этап
Оператор газораспределительной системы получает отправленные показания газового счетчика. Там определяется объем потребленного газа, а данные направляются на информационную платформу Оператора газотранспортной системы.
Расчетный этап
В Нафтогазе с помощью данных о потребленном газе рассчитывается сумму к оплате. Для расчета умножается объем газа на цену, установленную согласно тарифу.
Финальный этап
Каждый месяц до 11-го числа Нафтогаз формирует счета, которые направляются почтовым оператором на адреса домохозяйств.