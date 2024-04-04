"Космические" платежки за газ: в Нафтогазе объяснили, почему случаются переплаты

В "Нафтогазе" объяснили украинским потребителям о том, как формируются счета для оплаты. А также сообщили, благодаря чему можно получить корректные суммы в платежках и избежать переплат.

Почему бывают "космические" суммы в платежках за газ

В Нафтогазе напомнили, что пользователи обязаны правильно передавать показания газовых счетчиков. Это нужно для того, чтобы получать корректные суммы в счетах за доставку и потребленный газ.

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Если же потребитель пренебрегает этой обязанностью, то начисление рассчитывается на основе средних показаний за предыдущие месяцы, что провоцирует потом "космические" суммы в платежках.

Правильность сумм к оплате будет сохраняться, если передавать показания счетчика вовремя – с 1 по 5 число каждого месяца.

При этом, в компании отмечают, что передать показания счетчика можно несколькими простыми способами:

внести на сайте Нафтогаза,

написать в чате своего облгаза,

позвонить в контакт-центр облгаза.

Как формируется счет за газ

Пресс-служба Нафтогаза также разъяснила, как рассчитывается и сумма, которую должен оплатить клиент. Таким образом, расчет проводится в несколько этапов:

Начальный этап

Оператор газораспределительной системы получает отправленные показания газового счетчика. Там определяется объем потребленного газа, а данные направляются на информационную платформу Оператора газотранспортной системы.

Расчетный этап

В Нафтогазе с помощью данных о потребленном газе рассчитывается сумму к оплате. Для расчета умножается объем газа на цену, установленную согласно тарифу.

Финальный этап

Каждый месяц до 11-го числа Нафтогаз формирует счета, которые направляются почтовым оператором на адреса домохозяйств.