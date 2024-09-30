Последний день сентября: каковы цены на доллар и евро

Курс валют остается стабильным в цене в банках после выходных, даже с незначительным колебанием вниз. В то же время на черном рынке и в обменниках наблюдается противоположная ситуация, где доллар и евро прибавили в цене.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 30 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем 41 гривну (-5 копеек против 28 сентября) и продажа – по 41,50 гривны (-3 копейки).

Читайте также Курс евро в начале октября: будет ли ситуация обостряться

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,70 гривны (-10 копеек), а продажа – по 46,42 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (+11 копеек), а продать – по 41,55 гривны (+5 копеек).

(+11 копеек), а продать – по (+5 копеек). Покупка евро по 46,31 гривны (+3 копейки), а продажа по 46,45 гривны (+4 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,33 гривны (+40 копеек), а продают – по 41,64 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+40 копеек), а продают – по (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,20 гривны (-4 копейки), а продают – по 46,55 гривны (+6 копеек).

Будет ли курс евро меняться

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на следующей неделе на рынке не будет много изменений. Как он объяснил, с одной стороны, все колебания будут происходить согласно устоявшейся системе и в соответствии с режимом управляемой гибкости.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка А с другой стороны, благодаря валютным интервенциям, на рынке сохранится относительное равновесие между спросом и предложением.

Кроме того, Лесовой отметил, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября.

Другими словами, общая картина на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой,

– добавил банкир.

Заметьте! Курс евро на межбанке будет на уровне 44 – 46 гривен, а на наличном рынке – 44 – 46,5 гривны.