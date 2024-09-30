Нужно знать всем пенсионерам: почему ваш банковский счет могут заблокировать

Банковские счета могут быть арестованы не только у пенсионеров, но и других украинцев. Чтобы этого не произошло, нужно знать определенные нюансы.

Почему счета блокируют

Эксперт Сергей Коробкин объясняет, что причин для блокировки счетов много. В частности, это делается для взыскания, например, если гражданин не платит за коммуналку.

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Сергей Коробкин Эксперт по пенсионному обеспечению По закону об исполнительном производстве на период мирного времени установлены особые правила обращения взысканий на пенсию. С выплаты могут принудительно взыскивать средства в размере не более 20% от размера месячной пенсии.

С пенсий взыскания могут осуществляться, если:

лицо не платит алименты;

должник имеет российское гражданство;

необходимо возместить ущерб из-за увечья или смерти (если совершено уголовное преступление).

Коробкин уточнил, что во время военного положения ограничения действуют и на взыскание со стипендий.

Если вы признаете эту задолженность и в состоянии ее погасить, то надо это сделать. Если не признаете, то можно попробовать обжаловать такой долг в судебном порядке,

– уточнил Коробкин.

Напомним! Еще в апреле 2023 года мораторий, запрещавший накладывать арест на счета с суммой менее 100 тысяч гривен, был отменен.