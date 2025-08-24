Несмотря на тесную торговлю с Европейским Союзом, украинская экономика продолжает ориентироваться на доллар. Почему именно так происходит и с чем это связано, читайте далее.

Почему доллар доминирует над евро в украинской экономике?

Как рассказал 24 Каналу Александр Паращий, причины этого кроются не только в исторических особенностях международной торговли, но и в структуре украинского экспорта.

Доллар как "сырьевая валюта"

Как объясняет финансовый аналитик, ключевые экспортные товары Украины, такие как зерно, руда и металлы являются биржевыми и котируются именно в долларах США.

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Дело в том, что цена на эти товары формируются на мировых биржах в долларах.

Этот подход сложился исторически: доллар десятилетиями выступает универсальной расчетной валютой для глобальной торговли сырьем. Поэтому, даже продавая продукцию на европейские рынки, украинские компании часто используют американскую валюту.

Роль географии и партнеров

В то же время экономист Борис Кушнирук обращает внимание, что, хотя доля экспорта в ЕС достигает 50 – 60%, значительное количество контрактов заключается со странами и компаниями, которые работают именно в "долларовой зоне".

Это касается и сотрудничества с европейскими партнерами: даже польские или венгерские контракты часто фиксируются в долларах, в частности тогда, когда в цепи есть международные посредники.

Возможен ли переход на евро?

Экономист Виталий Шапран отмечает, что членство в ЕС не обязывает страну вводить евро во внутренний оборот. Примеры Польши или Болгарии демонстрируют, что монетарная независимость может успешно сосуществовать с евроинтеграцией.

По его словам, сегодня в Украине нет экономических предпосылок для перехода на евро. Более того, попытки резко уменьшить долю доллара в расчетах могут вызвать беспокойство у США, которые внимательно следят за "выходом" партнеров из долларовой сферы влияния.

Какой глобальный контекст относительно доллара США