Почему доллар доминирует над евро в украинской экономике?
Как рассказал 24 Каналу Александр Паращий, причины этого кроются не только в исторических особенностях международной торговли, но и в структуре украинского экспорта.
Доллар как "сырьевая валюта"
Как объясняет финансовый аналитик, ключевые экспортные товары Украины, такие как зерно, руда и металлы являются биржевыми и котируются именно в долларах США.
Дело в том, что цена на эти товары формируются на мировых биржах в долларах.
Этот подход сложился исторически: доллар десятилетиями выступает универсальной расчетной валютой для глобальной торговли сырьем. Поэтому, даже продавая продукцию на европейские рынки, украинские компании часто используют американскую валюту.
Роль географии и партнеров
В то же время экономист Борис Кушнирук обращает внимание, что, хотя доля экспорта в ЕС достигает 50 – 60%, значительное количество контрактов заключается со странами и компаниями, которые работают именно в "долларовой зоне".
Это касается и сотрудничества с европейскими партнерами: даже польские или венгерские контракты часто фиксируются в долларах, в частности тогда, когда в цепи есть международные посредники.
Возможен ли переход на евро?
Экономист Виталий Шапран отмечает, что членство в ЕС не обязывает страну вводить евро во внутренний оборот. Примеры Польши или Болгарии демонстрируют, что монетарная независимость может успешно сосуществовать с евроинтеграцией.
По его словам, сегодня в Украине нет экономических предпосылок для перехода на евро. Более того, попытки резко уменьшить долю доллара в расчетах могут вызвать беспокойство у США, которые внимательно следят за "выходом" партнеров из долларовой сферы влияния.
Какой глобальный контекст относительно доллара США
- По данным МВФ, доля доллара в мировых валютных резервах постепенно уменьшается: в начале 2025 года она составляла 57,7%.
- Зато евро усиливает позиции, его доля в мировых резервах достигла около 20%.
- Впрочем, глобальный тренд снижения роли доллара пока не изменил его статуса главной резервной и торговой валюты мира.