24 серпня, 09:11
3

Євро проти долара: що визначає валютну структуру України

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Українська економіка орієнтується на долар через історичні особливості та структуру експорту, де ключові товари котируються в доларах.

  • Попри значний експорт до ЄС, багато контрактів укладаються в доларах, особливо за участі міжнародних посередників та "доларової зони".

     

Попри тісну торгівлю з Європейським Союзом, українська економіка й далі орієнтується на долар. Чому саме так відбувається та з чим це повʼязано, читайте далі.

Чому долар домінує над євро в українській економіці?

Як розповів 24 Каналу Олександр Паращій, причини цього криються не лише в історичних особливостях міжнародної торгівлі, а й у структурі українського експорту.

  • Долар як "сировинна валюта"

Як пояснює фінансовий аналітик, ключові експортні товари України, як от зерно, руда та метали є біржовими й котируються саме в доларах США. 

Олександр Паращій

Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital

Річ у тім, що ціна на ці товари формуються на світових біржах у доларах.

Цей підхід склався історично: долар десятиліттями виступає універсальною розрахунковою валютою для глобальної торгівлі сировиною. Тому, навіть продаючи продукцію на європейські ринки, українські компанії часто використовують американську валюту.

  • Роль географії та партнерів

Водночас економіст Борис Кушнірук звертає увагу, що, хоча частка експорту до ЄС сягає 50 – 60%, значна кількість контрактів укладається з країнами й компаніями, які працюють саме у "доларовій зоні".

Це стосується і співпраці з європейськими партнерами: навіть польські чи угорські контракти часто фіксуються у доларах, зокрема тоді, коли у ланцюгу є міжнародні посередники.

Чи можливий перехід на євро?

Економіст Віталій Шапран наголошує, що членство в ЄС не зобов’язує країну вводити євро у внутрішній обіг. Приклади Польщі чи Болгарії демонструють, що монетарна незалежність може успішно співіснувати з євроінтеграцією. 

За його словами, сьогодні в Україні немає економічних передумов для переходу на євро. Ба більше, спроби різко зменшити частку долара в розрахунках можуть викликати занепокоєння у США, які уважно стежать за "виходом" партнерів із доларової сфери впливу.

Який глобальний контекст щодо долара США

  • За даними МВФ, частка долара у світових валютних резервах поступово зменшується: на початку 2025 року вона становила 57,7%.
  • Натомість євро посилює позиції, його частка у світових резервах досягла близько 20%.
  • Втім, глобальний тренд зниження ролі долара наразі не змінив його статусу головної резервної та торговельної валюти світу.