Попри тісну торгівлю з Європейським Союзом, українська економіка й далі орієнтується на долар. Чому саме так відбувається та з чим це повʼязано, читайте далі.

Чому долар домінує над євро в українській економіці?

Як розповів 24 Каналу Олександр Паращій, причини цього криються не лише в історичних особливостях міжнародної торгівлі, а й у структурі українського експорту.

Долар як "сировинна валюта"

Як пояснює фінансовий аналітик, ключові експортні товари України, як от зерно, руда та метали є біржовими й котируються саме в доларах США.

Олександр Паращій Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Річ у тім, що ціна на ці товари формуються на світових біржах у доларах.

Цей підхід склався історично: долар десятиліттями виступає універсальною розрахунковою валютою для глобальної торгівлі сировиною. Тому, навіть продаючи продукцію на європейські ринки, українські компанії часто використовують американську валюту.

Роль географії та партнерів

Водночас економіст Борис Кушнірук звертає увагу, що, хоча частка експорту до ЄС сягає 50 – 60%, значна кількість контрактів укладається з країнами й компаніями, які працюють саме у "доларовій зоні".

Це стосується і співпраці з європейськими партнерами: навіть польські чи угорські контракти часто фіксуються у доларах, зокрема тоді, коли у ланцюгу є міжнародні посередники.

Чи можливий перехід на євро?

Економіст Віталій Шапран наголошує, що членство в ЄС не зобов’язує країну вводити євро у внутрішній обіг. Приклади Польщі чи Болгарії демонструють, що монетарна незалежність може успішно співіснувати з євроінтеграцією.

За його словами, сьогодні в Україні немає економічних передумов для переходу на євро. Ба більше, спроби різко зменшити частку долара в розрахунках можуть викликати занепокоєння у США, які уважно стежать за "виходом" партнерів із доларової сфери впливу.

Який глобальний контекст щодо долара США