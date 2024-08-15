Доллар будет расти: какой курс ждать украинцам в начале сентября
На следующей неделе главным отличием валютного рынка от предыдущей недели станет постепенное смещение коридоров валютных колебаний. То есть, медленно курсовые показатели будут меняться.
Что ждет валютный рынок
Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом отметил, что основные изменения на валютном рынке будут происходить в пределах 41 – 41,7 гривны за доллар на межбанке. А вот на наличном рынке доллар не должен превысить 42 гривны.
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Хорошие новости о получении мощных макроэкономических траншей имеют положительный эффект на экономику, ведь покрытие части социальных расходов госбюджета позволяет правительству концентрировать усилия на развитии важных отраслей, в частности энергетики, ВПК и так далее, а также активно развивать программы по энергокредитам. Однако с другой стороны мы имеем рост инфляции, что уже сказалось на потребительских ценах. Поэтому курсовой рост является объективным и прогнозируемым.
Лесовой обозначает такие основные признаки валютного рынка в этот период:
- на рынке сохранится попеременная смена валютных трендов – после многодневного роста вполне возможен непродолжительный период снижения курсов;
- любые изменения в ежедневном разрезе будут оставаться несущественными;
- режим "управляемой гибкости" будет действовать в дальнейшем.
Важный вопрос с каким курсом мы войдем в осень. Проанализировав предыдущие 8 месяцев, можно предположить, что по состоянию на 1 сентября официальный курс будет на уровне 41,4 – 41,6 гривны за доллар, то есть по сравнению с курсом на 1 августа девальвация гривны составит в среднем 1,2 – 1,4%,
– сообщает Лесовой.
Какие будут характеристики рынка в этот период
Средние курсовые отклонения в течение недели не должны превысить 2% от стартового курса недели. А вот разница между курсами межбанка и наличного рынка не будет более 0,3 – 0,5 гривен. Другие признаки рынка будут следующие:
Коридоры валютных колебаний:
- на межбанке – 41 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,
- на наличном рынке – 41 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.
Текущие курсовые колебания:
- межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны,
- комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны,
- обменные пункты – до 0,5 гривны.
Разница между курсами покупки и продажи:
- межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро,
- коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро,
- обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
Разница курсов покупки:
- комбанки – 0,2 – 0,3 грн за доллар, 0,3 – 0,5 за евро,
- обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.
Разница курсов продажи:
- комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро,
- обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.