Депозиты на следующей неделе

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что с одной стороны ставка по 3-месячным депозитным сертификатам остается на постоянном уровне (16%) – именно это является основным источником формирования доходности гривневых вкладов.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА С другой стороны, на валютном рынке будет сохраняться "статус кво", а курсовые показатели будут колебаться в прежних пределах 41 – 42 гривны за доллар. В то же время мы предполагаем, актуализацию процесса к постепенному "редактированию" существующих ставок (как мы прогнозировали, под "нож" могут попасть главным образом ставки по ультракоротким вкладам – уже сейчас наметилась тенденция к снижению на 1 – 2% среднего размера ставок на вклады от 3 до 6 месяцев).

Коррекция ставок может предусматривать параллельное усиление конкуренции между банками за вкладчиков благодаря дополнительным особенностям гривневых вкладов. Например, это могут быть "приветственные" бонусы в размере до 1% к существующим ставкам или снижение процентов за обслуживание депозита (то есть рост размера чистой прибыли) и тому подобное.

Однако такие коррективы будут оставаться в рамках устоявшейся стратегии привлечения новых клиентов, ведь чистая прибыль по гривневым вкладам может составить до 4%, что втрое превысит уровень прибыли от валютных депозитов,

– добавил он.

Депозитные ставки на следующей неделе будут следующие:

Средние ставки по вкладам сроком от 3 до 6 месяцев – 10% годовых;

Средние ставки по вкладам от 9 до 12 месяцев – 11 – 12% годовых;

Средние ставки по депозитам от 1 года до 2,5 лет – 12 – 13% годовых;

Средние ставки по вкладам в долларах – до 1,5% годовых;

Средние ставки по вкладам в евро – до 1,3% годовых.

По прогнозу Замотаева, осенью рынок ожидает медленный рост количества новых вкладчиков, нацеленных на более длительные во времени депозитные программы, позволяющие получить максимальный уровень дохода.