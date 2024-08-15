Депозити наступного тижня

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що з одного боку ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами залишається на сталому рівні (16%) – саме це є основним джерелом формування дохідності гривневих вкладів.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ З іншого боку, на валютному ринку зберігатиметься "статус кво", а курсові показники коливатимуться в попередніх межах 41 – 42 гривні за долар. Водночас ми припускаємо, актуалізацію процесу до поступового "редагування" наявних ставок (як ми прогнозували, під "ніж" можуть потрапити головним чином ставки за ультракороткими вкладами – вже зараз намітилася тенденція до зниження на 1 – 2% середнього розміру ставок на вклади від 3 до 6 місяців).

Корекція ставок може передбачати паралельне посилення конкуренції між банками за вкладників завдяки додатковим особливостям гривневих вкладів. Наприклад, це можуть бути "вітальні" бонуси в розмірі до 1% до наявних ставок або зниження відсотків за обслуговування депозиту (тобто зростання розміру чистого прибутку) тощо.

Проте такі корективи залишатимуться в межах усталеної стратегії залучення нових клієнтів, адже чистий прибуток за гривневими вкладами може скласти до 4%, що втричі перевищить рівень прибутку від валютних депозитів,

– додав він.

Депозитні ставки наступного тижня будуть такі:

Середні ставки за вкладами терміном від 3 до 6 місяців – 10% річних;

Середні ставки за вкладами від 9 до 12 місяців – 11 – 12% річних;

Середні ставки за депозитами від 1 року до 2,5 років – 12 – 13% річних;

Середні ставки за вкладами в доларах – до 1,5% річних;

Середні ставки за вкладами у євро – до 1,3% річних.

За прогнозом Замотаєва, восени ринок очікує повільне зростання кількості нових вкладників, націлених на більш тривалі в часі депозитні програми, що дають змогу отримати максимальний рівень доходу.