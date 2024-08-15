Что ждет валютный рынок

Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом отметил, что основные изменения на валютном рынке будут происходить в пределах 41 – 41,7 гривны за доллар на межбанке. А вот на наличном рынке доллар не должен превысить 42 гривны.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Хорошие новости о получении мощных макроэкономических траншей имеют положительный эффект на экономику, ведь покрытие части социальных расходов госбюджета позволяет правительству концентрировать усилия на развитии важных отраслей, в частности энергетики, ВПК и так далее, а также активно развивать программы по энергокредитам. Однако с другой стороны мы имеем рост инфляции, что уже сказалось на потребительских ценах. Поэтому курсовой рост является объективным и прогнозируемым.

Лесовой обозначает такие основные признаки валютного рынка в этот период:

на рынке сохранится попеременная смена валютных трендов – после многодневного роста вполне возможен непродолжительный период снижения курсов;

любые изменения в ежедневном разрезе будут оставаться несущественными;

режим "управляемой гибкости" будет действовать в дальнейшем.

Важный вопрос с каким курсом мы войдем в осень. Проанализировав предыдущие 8 месяцев, можно предположить, что по состоянию на 1 сентября официальный курс будет на уровне 41,4 – 41,6 гривны за доллар, то есть по сравнению с курсом на 1 августа девальвация гривны составит в среднем 1,2 – 1,4%,

– сообщает Лесовой.

Какие будут характеристики рынка в этот период

Средние курсовые отклонения в течение недели не должны превысить 2% от стартового курса недели. А вот разница между курсами межбанка и наличного рынка не будет более 0,3 – 0,5 гривен. Другие признаки рынка будут следующие:

Коридоры валютных колебаний:

на межбанке – 41 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,

на наличном рынке – 41 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.

Текущие курсовые колебания:

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны,

комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны,

обменные пункты – до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи:

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро,

коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро,

обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

Разница курсов покупки:

комбанки – 0,2 – 0,3 грн за доллар, 0,3 – 0,5 за евро,

обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.

Разница курсов продажи:

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро,

обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

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