Що чекає на валютний ринок

Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом зазначив, що основні зміни на валютному ринку відбуватимуться в межах 41 – 41,7 гривні за долар на міжбанку. А от на готівковому ринку долар не має перевищити 42 гривні.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Добрі новини про отримання потужних макроекономічних траншів мають позитивний ефект на економіку, адже покриття частини соціальних видатків держбюджету дає змогу уряду концентрувати зусилля на розвитку важливих галузей, зокрема енергетики, ВПК тощо, а також активно розвивати програми з енергокредитів. Проте з іншого боку ми маємо зростання інфляції, що вже позначилося на споживчих цінах. Тому курсове зростання є об’єктивним та прогнозованим.

Лєсовий визначає такі основні ознаки валютного ринку у цей період:

на ринку збережеться поперемінна зміна валютних трендів – після кількаденного зростання цілком можливий нетривалий період зниження курсів;

будь-які зміни у щоденному розрізі залишатимуться не суттєвими;

режим "керованої гнучкості" діятиме надалі.

Важливе питання з яким курсом ми ввійдемо в осінь. Проаналізувавши попередні 8 місяців, можна припустити, що станом на 1 вересня офіційний курс буде на рівні 41,4 – 41,6 гривні за долар, тобто порівняно з курсом на 1 серпня девальвація гривні складе в середньому 1,2 – 1,4%,

– повідомляє Лєсовий.

Які будуть характеристики ринку у цей період

Середні курсові відхилення протягом тижня не мають перевищити 2% від стартового курсу тижня. А от різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку не буде більш як 0,3 – 0,5 гривень. Інші ознаки ринку будуть такі:

Коридори валютних коливань:

на міжбанку – 41 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро,

на готівковому ринку – 41 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.

Поточні курсові коливання:

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні,

комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні,

обмінні пункти – до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро,

комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро,

обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

Різниця курсів купівлі:

комбанки – 0,2 – 0,3 грн за долар, 0,3 – 0,5 за євро,

обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро.

Різниця курсів продажу:

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро,

обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

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