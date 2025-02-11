ЕС планирует пересмотреть распределение своей помощи: на что повлияют эти изменения

ЕС планирует пересмотреть многомиллиардную иностранную помощь. Средства будут перераспределены, в соответствии с интересами блока.

Для чего ЕС пересматривает иностранную помощь

Еврокомиссия стремится сделать помощь "более целевой" для партнеров ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Через это перераспределение ЕС стремится обеспечить свои стратегические интересы. В первую очередь речь идет об укреплении отношений со странами-партнерами через:

обеспечение их доступом к сырью;

сдерживание наплыва мигрантов.

Еврокомиссия должна представить идеи улучшения бюджета с 2028 по 2034 год. Изложение плана состоится в ближайшие недели.

Обратите внимание! ЕС и ее страны-члены считаются крупнейшими донорами международной помощи в мире. В 2023 году они в общем передали 96 миллиардов евро (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 99 миллиардов долларов). А вот США в этот период предоставили международную помощь на сумму 72 миллиарда долларов.