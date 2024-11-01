Экономика Канады остановилась: почему ВВП страны больше не растет

Рост ВВП Канады остановился в августе. Таким образом, экономика Канады, вероятно, не будет соответствовать пересмотренному прогнозу Банка Канады на третий квартал.

Почему экономический рост Канады остановился

Экономический рост Канады замедлился из-за высоких расходов на заимствования, что негативно влияют на бизнес-инвестиции, производство и потребительский спрос, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По данным Statscan, в августе производство товаров снизилось на 0,4%, что является самым низким показателем с декабря 2021 года. Производственный сектор сократился на 1,2%, став крупнейшим фактором, что повлиял на ВВП в этом месяце.

Обратите внимание! Неизменный показатель ВВП за август соответствует среднему прогнозу аналитиков, которые были опрошены агентством Reuters.

Все это указывает на годовой рост на 1,0% в третьем квартале, что ниже оценки Канадского центрального банка в 1,5%, которая уже была снижена ранее в этом месяце.