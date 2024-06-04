Почему тариф на электроэнергию вырос, а отключений света стало больше

С 1 июня вырос тариф на свет. Однако, несмотря на то, что стоимость электроэнергии значительно увеличилась, отключений меньше не станет, наоборот их количество может возрасти.

Будут ли продолжаться отключения света

В комментарии 24 Каналу эксперт Владимир Омельченко объяснил, что отключения света будут продолжаться как минимум до окончания войны. Есть значительная вероятность, что это будет происходить и некоторое время после прекращения боевых действий.

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По словам Омельченко, летом может наоборот увеличиться количество отключений. Это связано не только с увеличением потребностей потребителей, а и с ремонтными работами.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова С одной стороны, ремонтной кампании, а с другой стороны – увеличатся расходы из-за жаркой погоды и повышенного использования кондиционеров. Это во-первых. А во-вторых, за два месяца невозможно отремонтировать значительные объемы разрушенной мощности, поскольку это требует гораздо больше времени.

Омельченко предостерегает, что восстановить все энергетические мощности пока невозможно. Главной задачей энергетиков является уменьшение дефицита и обеспечение целостности системы. Энергопромышленность должна не только закрывать потребности потребителей, но и оборонного сектора.

Какой сейчас тариф на электроэнергию

С 1 июня тариф для населения – 4,32 гривны за киловатт-час. Однако даже этого значения недостаточно, чтобы покрыть расходы на обеспечение населения электроэнергией.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что нынешний тариф позволит продолжать ремонт в энергосистеме. Но, рыночной стоимостью электроэнергии все же является значение 7,50 гривны за киловатт-час.