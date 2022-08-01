Почему произошел скачок курса доллара: объяснение главы Совета НБУ Данилишина

Напомним, что поднятие курса доллара НБУ на 25% , до 36,6 гривны привело к дестабилизации на наличном рынке. Курс доллара в обменниках кое-где достигал рекордных свыше 41 гривны за доллар. Вместе с тем, председатель Совета НБУ в своем сообщении в фейсбуке подчеркнул, что ничего критического не произошло.

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Ничего критичного не произошло. Определенная дестабилизация на рынке наличной валюты после ослабления официального курса носит временный характер,

– написал Данилишин.

Главная причина нехватки валюты

НБУ 29 июля запретил обменникам использовать табло с курсом иностранных валют, чтобы минимизировать фактор спекуляций на валютном рынке и создать по-настоящему конкурентную среду.

По словам Данилишина, невозможность мгновенно подкрепить обменные кассы наличной валютой явилась одной из причин текущей ситуации. Он добавил, что НБУ и банки принимают меры по приближению курса наличного рынка к новому официальному курсу.

Первые дни работы межбанковского валютного рынка после установления официального курса на уровне 36,5686 показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом, на межбанковском рынке есть профицит валюты, позволяющий НБУ пополнять золотовалютные резервы.

Поэтому вопрос приближения безналичного и наличного курса носит технический характер, который упирается в логистические процессы, связанные с ввозом наличной валюты в Украину и с подкреплением касс банков в Киеве и регионах.

– подчеркнул председатель Совета НБУ.

В банках доллар можно купить в среднем за 39,56 гривны за доллар при покупке (-14 копеек по сравнению с 29 июля). Продают валюту в банках за 41,20 гривны за доллар (-35 копеек).

доллар можно купить в среднем за 39,56 гривны за доллар при покупке (-14 копеек по сравнению с 29 июля). Продают валюту в банках за 41,20 гривны за доллар (-35 копеек). В обменниках покупают доллар за 39,84 грн (-1,46 грн), а продают – за 40,65 грн (-1,26 грн).

покупают доллар за 39,84 грн (-1,46 грн), а продают – за 40,65 грн (-1,26 грн). На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,85 грн (-1,35 грн), а продажа – 40,85 грн (-1,14 грн).

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