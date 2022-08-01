Почему произошел скачок курса доллара: объяснение главы Совета НБУ Данилишина
Источник:фейсбук Богдана Данилишина
Нехватка валюты – главная причина скачка курса доллара по отношению к гривне, считает Богдан Данилишин. Эксперт отметил, что в ближайшее время курс доллара упадет.
Почему произошел скачок курса доллара
Напомним, что поднятие курса доллара НБУ на 25%, до 36,6 гривны привело к дестабилизации на наличном рынке. Курс доллара в обменниках кое-где достигал рекордных свыше 41 гривны за доллар. Вместе с тем, председатель Совета НБУ в своем сообщении в фейсбуке подчеркнул, что ничего критического не произошло.
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Ничего критичного не произошло. Определенная дестабилизация на рынке наличной валюты после ослабления официального курса носит временный характер,
– написал Данилишин.
Главная причина нехватки валюты
По словам Данилишина, невозможность мгновенно подкрепить обменные кассы наличной валютой явилась одной из причин текущей ситуации. Он добавил, что НБУ и банки принимают меры по приближению курса наличного рынка к новому официальному курсу.
Первые дни работы межбанковского валютного рынка после установления официального курса на уровне 36,5686 показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом, на межбанковском рынке есть профицит валюты, позволяющий НБУ пополнять золотовалютные резервы.
Поэтому вопрос приближения безналичного и наличного курса носит технический характер, который упирается в логистические процессы, связанные с ввозом наличной валюты в Украину и с подкреплением касс банков в Киеве и регионах.
– подчеркнул председатель Совета НБУ.
Курс доллара 1 августа
- В банках доллар можно купить в среднем за 39,56 гривны за доллар при покупке (-14 копеек по сравнению с 29 июля). Продают валюту в банках за 41,20 гривны за доллар (-35 копеек).
- В обменниках покупают доллар за 39,84 грн (-1,46 грн), а продают – за 40,65 грн (-1,26 грн).
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,85 грн (-1,35 грн), а продажа – 40,85 грн (-1,14 грн).