Статус УБД под вопросом: ветераны могут лишиться льгот и надбавок

Государство постепенно меняет подходы к социальной защите военнослужащих, вводя более жесткий контроль за назначением пособий. Даже наличие удостоверения на руках больше не гарантирует пожизненного сохранения финансовых привилегий.

Почему ветераны рискуют остаться без выплат

В соответствии с действующим законодательством, статус участника боевых действий могут аннулировать, если при его оформлении будут выявлены ложные данные.

Также удостоверение изымут, если суд докажет факт совершения тяжкого или особо тяжкого преступления во время выполнения боевых задач, о чем предупреждает e-Ветеран. Ведь потеря этого статуса автоматически означает прекращение доступа к десяткам государственных программ поддержки, которые имеют критически важное значение для семейного бюджета.

Как не потерять деньги из-за бумажной волокиты

Даже если статус УБД остается в силе, ветеран может столкнуться с приостановкой льгот из-за несвоевременного обновления информации.

Обратите внимание! Если у вас изменилось место жительства, состав семьи или перечень коммунальных услуг, вы обязаны сообщить об этом в Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Игнорирование этого правила чаще всего бьет по кошельку из-за внезапной потери скидок на оплату жилищно-коммунальных услуг и отмены отдельных адресных доплат.

Что дает статус УБД для будущей пенсии

Государство гарантирует участникам боевых действий право на досрочный выход на заслуженный отдых: мужчины могут оформить пенсию в 55 лет, а женщины – в 50 лет. Главное условие – наличие страхового стажа не менее 25 и 20 лет соответственно.

Важно, что период военной службы засчитывается в стаж независимо от того, уплачивал ли работодатель единый социальный взнос за мобилизованного работника, что надежно защищает будущие выплаты ветеранам.

Какие льготы имеют ветераны

Система льгот для защитников постоянно адаптируется к реалиям военного положения и нагрузке на государственный бюджет. Как уже как сообщалось ранее, в 2026 году ветераны имеют законное право на 75% скидку при оплате коммунальных услуг, газа и электроэнергии без учета доходов семьи.

Кроме того, трудоустроенные участники боевых действий получают 14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска, а их детям государство гарантирует бюджетные места в вузах и социальные стипендии до достижения 23 лет.