Тревога в газовом секторе Молдовы: какие последствия может иметь проведение операции в Курске

Продолжаются бои возле газоизмерительной станции Суджа. Из-за этого существует риск для переплавления российского сырья в Молдову.

Почему обеспокоена Молдова

Введена тревога в молдавском газовом секторе. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы.

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Члены комиссии констатировали, что пока нет никаких сбоев или серьезных рисков сбоев. Введение режима тревоги даст ответственным учреждениям необходимые рычаги для тщательного мониторинга и оперативного вмешательства, если возникнет такая необходимость,

– сообщают представители комиссии.

Решение было принято в четверг после того, как молдавское Министерство энергетики сделало свое обращение. Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов подтвердил, что в настоящее время угроз нет. Принятые превентивные меры должны лишь предотвратить возможные перебои и обеспечить энергетическую безопасность страны.