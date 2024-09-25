Стоимость электроэнергии растет: ждет ли украинцев повышение тарифов

Энергосистема Украины сильно пострадала от российских обстрелов. Из-за этого стоимость электроэнергии выросла.

Почему может подорожать электроэнергия

НКРЭКУ приняла решение изменить метод по которому формируется цена на электроэнергию для потребителей, получающих услуги от поставщика последней надежды (ППН). Изменения начнут действовать с 1 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте также Зарплаты, налоги и соцвыплаты: чего ожидать от государственного бюджета 2025 года

Обратите внимание! Нововведения будут действовать до конца 2024 года.

Регулятор решил на 3 месяца увеличить коэффициент по которому рассчитывается электроэнергия для потребителей, которых обслуживает ППН. Этот показатель возрастет с 1,25 до 1,5.

Сейчас стоимость электроэнергии для таких потребителей рассчитывается исходя из средневзвешенной фактической цены электроэнергии на рынке на сутки вперед (РДН) за первые 20 дней предыдущего расчетного периода. Эта цена растет через коэффициент 1,25. Именно благодаря этому показателю, учитываются риски колебаний цен, возникающих на балансировочном рынке (БР) и РСВ.