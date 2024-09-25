Чому може подорожчати електроенергія

НКРЕКП прийняла рішення змінити метод за яким формується ціна на електроенергію для споживачів, що отримують послуги від постачальника останньої надії (ПОН). Зміни почнуть діяти з 1 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Зверніть увагу! Нововведення діятимуть до кінця 2024 року.

Регулятор вирішив на 3 місяці збільшити коефіцієнт за яким розраховується електроенергія для споживачів, яких обслуговує ПОН. Цей показник зросте з 1,25 до 1,5.

Зараз вартість електроенергії для таких споживачів розраховується зважаючи на середньозважену фактичну ціну електроенергії на ринку на добу наперед (РДН) за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду. Ця ціна зростає через коефіцієнт 1,25. Саме завдяки цьому показнику, враховуються ризики коливань цін, що виникають на балансувальному ринку (БР) і РДН.