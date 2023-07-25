Выплаты могут "заморозить": почему пенсионеры не получают свои деньги
Источник:Минсоцполитики
Иногда бывает, что для пенсионеров прекращают поступать выплаты на карту и на это есть несколько причин. Беспокоиться не стоит, ведь выплаты можно возобновить.
Почему пенсию могут "заморозить"
Самой популярной причиной остановки выплат на банковскую карту является отсутствие на ней транзакций в течение 6 месяцев. Поэтому рекомендуется, чтобы лицо хотя бы раз в несколько месяцев им пользовалось.
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Также выплаты могут быть прекращены при следующих условиях:
- смерть получателя (однако могут быть предусмотрены страховые выплаты для семьи);
- предоставлены ложные сведения в ПФУ, например стаж или размер зарплаты;
- длительный выезд за границу, кроме тех стран, с которыми Украина имеет договоры о выплатах.
Чтобы вернуть недополученные средства, нужно обратиться в ПФУ и предъявить документы, удостоверяющие ваше лицо и подтверждающие ваше право на пенсию.
Далее регулятор в течение 10 дней примет решение о возобновлении выплат.
Кто получит солидные надбавки в августе
Ко Дню Независимости Украины для определенных категорий населения будут осуществлены одноразовые надбавки к выплатам. Пока неизвестно на какую сумму можно рассчитывать, но они вряд ли будут меньше чем в 2021 году, а именно:
- лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривны;
- II группы – 3 906 гривен;
- III группы – 3391 гривны;
- участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;
- лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4421 гривны;
- членам семей погибших – 966 гривен;
- участникам войны – 612 гривны.