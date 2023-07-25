Выплаты могут "заморозить": почему пенсионеры не получают свои деньги

Иногда бывает, что для пенсионеров прекращают поступать выплаты на карту и на это есть несколько причин. Беспокоиться не стоит, ведь выплаты можно возобновить.

Почему пенсию могут "заморозить"

Самой популярной причиной остановки выплат на банковскую карту является отсутствие на ней транзакций в течение 6 месяцев. Поэтому рекомендуется, чтобы лицо хотя бы раз в несколько месяцев им пользовалось.

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Также выплаты могут быть прекращены при следующих условиях:

смерть получателя (однако могут быть предусмотрены страховые выплаты для семьи);

предоставлены ложные сведения в ПФУ, например стаж или размер зарплаты;

длительный выезд за границу, кроме тех стран, с которыми Украина имеет договоры о выплатах.

Чтобы вернуть недополученные средства, нужно обратиться в ПФУ и предъявить документы, удостоверяющие ваше лицо и подтверждающие ваше право на пенсию.

Далее регулятор в течение 10 дней примет решение о возобновлении выплат.

Кто получит солидные надбавки в августе

Ко Дню Независимости Украины для определенных категорий населения будут осуществлены одноразовые надбавки к выплатам. Пока неизвестно на какую сумму можно рассчитывать, но они вряд ли будут меньше чем в 2021 году, а именно: