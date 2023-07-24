Почему пенсионный возраст до сих пор не подняли

Еще в 2016 году МВФ настаивал, чтобы Украина повысила пенсионный возраст, но этого не произошло из-за нежелания властей забирать у людей возможность выходить на отдых в 60 лет. В следующем же году был введен возрастной коридор, то есть сейчас на пенсию можно выйти в 60, 62 и 65 лет. Также размер будущих выплат сократили на 25%.

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Обратите внимание! Ранее при наличии стажа 35 лет и средней заработной плате люди могли получать 5,7 тысячи гривен пенсии, с 2017 года при таких условиях эта сумма составляет – 4,3 тысячи гривен. То есть, за каждый отработанный год можно было претендовать на 1,35% расчетного заработка, сейчас – только 1%.

В профильном комитете Совета сообщили, что до конца войны этот вопрос не будет поднимать, но без такого решения не обойтись. Есть два варианта или пенсионный возраст повысят в 2028 году, или сразу после завершения войны. Все зависит от следующих факторов:

ситуации на рынке труда;

демографической ситуации;

требований международных кредиторов Украины

В этом году, чтобы на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа, в среднем украинцы имеют 32 года. Однако ежегодно требования к стажу растут и уже в 2028 году. нужно будет иметь 35 лет стажа.

Почему нужно повысить пенсионный возраст

После войны Украину будет ждать долгий период восстановления. Учитывая, что демографы не прогнозируют улучшения ситуации, получается, что сейчас выплаты пенсионерам обеспечивают военные, которые платят налоги.

Также следует отметить, что количество работающих пенсионеров на уровне друг друга. То есть, теперь на каждого украинца приходится один человек на законном отдыхе. Если человек получает зарплату 6 700 гривен – его социальный взнос составляет 1 474 гривен в то время, как минимальная пенсия – 2 093 гривен.

Напомним! Жители ЕС в среднем выходят на пенсию мужчины в 64,3 года, а женщины – в 63,5 года.

Перед властью будут стоять следующие сложности: