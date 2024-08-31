Почему ваша сентябрьская пенсия будет уменьшена

Пенсия некоторых украинцев будет уменьшена в сентябре. Так произойдет из-за штрафных санкций ПФУ.

Почему ПФУ может уменьшить пенсию

Лицо должно своевременно сообщать ПФУ об определенных изменениях. В частности, о трудоустройстве или увольнении.

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Если пенсионер не сообщает ПФУ о выходе на работу, он получает избыточные выплаты. Дело в том, что некоторые пенсионные надбавки доступны только тем лицам, которые вышли на заслуженный отдых и прекратили свою трудовую деятельность.

Неуведомление или несвоевременное сообщение о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– говорится в сообщении ПФУ.

Соответственно, когда Пенсионный фонд выявляет нарушения, он обязывает пенсионера вернуть "лишние" средства. Процесс компенсации может происходить так:

добровольно – лицо самостоятельно возвращает избыточные выплаты;

принудительно – ПФУ взимает с выплат лица до 20% от суммы.

Обратите внимание! На уведомление об изменениях лицо имеет 10 дней.