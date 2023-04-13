Почему не все получили повышение пенсии в марте

Как неоднократно подчеркивали Минсоцполитики, пенсии во время весенней индексации будут перечислены для всех категорий пенсионеров. Поэтому украинцы, которые не увидели перемен, удивляются, почему так произошло.

В частности, на таком же уровне остались пенсии некоторых участников боевых действий.

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К примеру, Владимир Шелуденко из кировоградской области удивляется, почему не изменилась его пенсия.

Имею статус участника боевых действий (УБД), потому что служил в Афганистане. Пенсия со всеми надбавками к марту составила 4395 гривен, то есть минимальна для моей категории. Министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона несколько раз отмечала, что повышение в марте получат все. И в постановлении об индексации отдельным пунктом говорилось, что поднимут минимальные размеры пенсий для УБД. Вроде бы теперь они будут определяться не в процентах, а в твердых размерах, что составит 4874 гривны. Однако моя пенсия не изменилась. Почему?

Почему не изменилась пенсия

В марте основной размер вашей пенсии проиндексировали, как обещали. Однако базовый размер пенсии по возрасту с надбавками все равно остается ниже 210% прожиточного минимума, что является минимальным уровнем пенсии УБД. Поэтому пенсию по-прежнему дотягивают до 4395,30 грн.

В проекте постановления об индексации пенсий с 1 марта был пункт, предусматривавший изменение минимальных размеров пенсий для ветеранов войны. Согласно ему, участникам боевых действий минималку действительно планировали подтянуть на 478,70 гривны, то есть до 4874 гривен.

Однако, в конечном варианте указанный пункт из постановления исчез. Следовательно, минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий остается на уровне 210% прожиточного минимума.

Таким образом, многие ветераны повышения своей пенсии не увидели. Это также касается и других украинцев с минимальными пенсиями.