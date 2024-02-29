Стаж пенсионера 40 лет, а пенсия до сих пор мала: в чем может быть дело

Пенсионеры, продолжившие работать, часто обращают внимание на суммы пенсии, которые им начисляются на счет в банке. Дело в том, что их размер существенно мал. И это даже несмотря на то, что стаж человека может составлять 40 лет.

Почему можно получать малую пенсию

Пенсионерам со стажем в 40 лет, которые продолжают работать, могут начислять малые пенсии. Впрочем, в таких ситуациях следует учесть то, что размер пенсии зависит не от одного фактора

Читайте также Новые пенсии, изменения для ВПЛ, переход на летнее время и регистрация на НМТ: чего ждать в марте

На пенсию влияет как количество стажа, так и заработная плата. Именно поэтому она, вероятно, влияет и на размер самой пенсии. То есть если зарплата пенсионера мала, значит и пенсия может быть такой.

Кроме этого, влиять на размер выплат может еще тот факт, что пенсионер до сих пор работает. Поэтому, он или она может получать пенсию с учетом устаревших показателей прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Итак, занижать пенсию могут до момента, пока лицо не уволится.

Начисление пенсии: как все происходит

Пенсионеры, которые не работают

Напоминаем, что в Украине лица с возрастом более 65 лет и с полным стажем, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, а также, которые не работают, имеют право получать пенсию с надбавками не ниже 3 120 гривен.

Какая может быть пенсия у лица, которая продолжила работать

Лицам, которым еще не исполнилось 70 лет, но они имеют полный стаж, минимальная пенсия начисляется на уровне до 2 760 гривен. И такую сумму, независимо от факта работы, будут начислять.

Уже после увольнения и при условии достижения указанного возраста, выплату будут пересчитывать.