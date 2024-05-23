По каким причинам пенсионеру могут отменить выплаты и как их возобновить
Законодательство Украины предусматривает несколько случаев, в которых пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Регулирование этого вопроса определяется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Какие причины отмены пенсии
Преимущественно, причинами для отмены пенсии становятся некорректные данные, которые пенсионер о себе предоставил или же изменение статуса, который давал право на получение пенсии.
Читайте также Новое повышение пенсий: кому ждать увеличения выплат в июне
Основные основания для прекращения пенсионных выплат:
- Представление недостоверных документов. Если пенсия была назначена на основании документов с неправильными сведениями.
- Переезд за границу. Прекращение выплат происходит в случае переезда пенсионера на постоянное место жительства за пределы Украины, если иное не предусмотрено международными договорами.
- Смерть пенсионера.
- Неполучение пенсии. Если пенсионер не получает пенсию через почту в течение 6 месяцев.
- Изменение статуса инвалидности. Если лицо больше не признано инвалидом.
- Трудоустройство. Если лицо, которое получает пенсию за выслугу лет, устраивается на работу, что также дает право на пенсию за выслугу лет.
- Другие законодательные случаи. Например, окончания срока обучения детей, которые получают пенсию по случаю потери кормильца.
Как избежать прекращения пенсии
Важно следить за актуальностью документов и своевременно сообщать о любых изменениях в жизненных обстоятельствах в Пенсионный фонд. В частности, следует сообщать о:
Изменениях личных данных. Обновление любой информации, что влияет на записи в вашей персональной учетной карточке в системе персонифицированного учета и в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.
Выезд за границу. Сообщение о любых планах или факт выезда за пределы Украины.
Изменение статуса. Информирование об изменениях обстоятельств, которые могут повлиять на ваш статус как получателя пенсии, например, изменение семейного положения, инвалидности, или возвращение к работе, которая предусматривает пенсионное обеспечение.
Кроме того, надо регулярно проверять состояние выплат и сохранять связь с ПФУ.
Как восстановить пенсионные выплаты:
- Обратитесь в ближайшее отделение ПФУ со всеми необходимыми документами для восстановления выплат.
- В случае переезда за границу и возвращения, необходимо обратиться в ПФУ для повторного рассмотрения вашего права на пенсию.
Где выяснить причину отмены выплат
Если вы столкнулись с прекращением пенсионных выплат и не знаете причину, вам необходимо обратиться в Пенсионный фонд с письменным запросом для выяснения ситуации.Важно! Запрос можно подать через личный кабинет на сайте ПФУ или непосредственно в офисе территориального отделения ПФУ. Это позволит получить официальный ответ, который можно обжаловать, включая возможность судебного обжалования.
Для восстановления пенсионных выплат нужно подать заявление в территориальный орган ПФУ с соответствующими документами, подтверждающие ваше право на пенсию, такими как документы о стаже работы, заработную плату и другие релевантные документы.Обратите внимание! Выплата пенсии может быть возобновлена на основании имеющихся в пенсионном деле документов или тех, которые вы предоставите дополнительно.